Poraz Jadrana, prva zmaga Mladosti

NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – Codroipo 1:1
Strelca: Corradin (C), Breganti (J)
Kras Repen – Tamai 3:2 (1:0)
Strelci: 25. Barišič, 58. Pitacco, 63. Perić, 80. Salvador (T), 83. Grotto (T)
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – ManiagoVajont 4:2 (2:2)
Strelci: 24. Pitau (MV), 37. Disnan, 44. Vladi (MV), 46. Volaš, 50. Tomasetig, 88. Volaš
Sistiana Sesljan: Grubizza, Politti, Greco, Steinhauser, Disnan, Almberger, Kerpan (Tomasetig), Francioli (Interlandi), Volaš (Crevatin), Pizzignacco (Villatora), Triglione (Carnese). Trener: Sestan.
1. AMATERSKA LIGA
Domio – Sovodnje 4:2
2. AMATERSKA LIGA
Moraro – Zarja 2:1
3. AMATERSKA LIGA
Mladost – Bisiaca Romana B 2:1 (0:0)
Strelca za Mladost: Terpin, Vescovini
Primorje 1924 – Muggia U21 0:4
Farra – Vesna 1:5 (0:3)
Strelci za Vesno: 13. Franzot, 21. Čermelj, 23. Chittaro, 76. Chittaro, 84. Cuk
Primorec – Pro-Secco 2:4
Strelca za Primorec: Gjuzi in Poggi
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
Virtus Padova – Jadran 76:60