Nedelja, 26 april 2026
Poraz Jadrana, prva zmaga Mladosti

V košarkarski meddeželni B-ligi se bo Jadran potegoval za obstanek v play-outu

Jan Grgič |
FJK |
26. apr. 2026 | 19:02
    Nogometaši Sovodenj so pri Domju izgubili s 4:2 (TEDESCHI / FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Codroipo 1:1

Strelca: Corradin (C), Breganti (J)

Kras Repen – Tamai 3:2 (1:0)

Strelci: 25. Barišič, 58. Pitacco, 63. Perić, 80. Salvador (T), 83. Grotto (T)

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – ManiagoVajont 4:2 (2:2)

Strelci: 24. Pitau (MV), 37. Disnan, 44. Vladi (MV), 46. Volaš, 50. Tomasetig, 88. Volaš

Sistiana Sesljan: Grubizza, Politti, Greco, Steinhauser, Disnan, Almberger, Kerpan (Tomasetig), Francioli (Interlandi), Volaš (Crevatin), Pizzignacco (Villatora), Triglione (Carnese). Trener: Sestan.

1. AMATERSKA LIGA

Domio – Sovodnje 4:2

2. AMATERSKA LIGA

Moraro – Zarja 2:1

3. AMATERSKA LIGA

Mladost – Bisiaca Romana B 2:1 (0:0)

Strelca za Mladost: Terpin, Vescovini

Primorje 1924 – Muggia U21 0:4

Farra – Vesna 1:5 (0:3)

Strelci za Vesno: 13. Franzot, 21. Čermelj, 23. Chittaro, 76. Chittaro, 84. Cuk

Primorec – Pro-Secco 2:4

Strelca za Primorec: Gjuzi in Poggi

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Virtus Padova – Jadran 76:60

