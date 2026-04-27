»Mednarodno« verižno trčenje v Srgaših

Koprski policisti so včeraj ob 9.48 posredovali v Srgaših, kjer se je pripetila prometna nesreča. Ugotovili so, da je 48-letni voznik, državljan Hrvaške, ki je peljal osebni avtomobil od Šmarij proti Kopru, v Srgaših spregledal zastoj in trčil v vozilo, ki je bilo pred njim, za volanom katerega je bil 50-letni voznik iz Italije. Slednjega je odbilo naprej, pri čemer je trčil še v tretje vozilo, za volanom katerega je bil 42-letni državljan Francije. V nesreči sta se lažje poškodovali potnici v drugem avtomobilu, obe državljanki Italije. Povzročitelju so policisti izrekli globo.