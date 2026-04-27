Na stezi prijateljstva reševali pohodnico

Pri Botaču si je poškodovala gleženj

Spletno uredništvo |
Dolina Glinščice |
27. apr. 2026 | 11:13
    Prizor reševalne akcije (CNSAS FVG)
Gorski reševalci so včeraj ob 17.30 na stezi prijateljstva v dolini Glinščice reševali 49-letno pohodnico, ki si je med sestopom blizu Botača poškodovala gleženj in ni mogla več naprej. Na kraju so ji nudili prvo pomoč, gleženj so imobilizirali in jo naložili na nosila. Prenesli so jo do vozila gorske reševalne službe, z njim do kolesarske steze, kjer so jo izročili reševalcem službe za nujno medicinsko pomoč. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da si je domnevno zlomila gleženj.

