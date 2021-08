Michael Jordan na luksuzni jahti v Splitu (video)

Košarkarska legenda Michael Jordan te dni preživlja počitnice na luksuzni jahti v Splitu. Na Hrvaško je priletel v nedeljo zvečer z zasebnim letalom, poročajo hrvaški mediji, zatem pa se je s spremstvom v treh kombijih prepeljal na 95-metrsko jahto O’Para v spltskem pristanišču, kjer bo 58-letni nosilec šestih NBA prstanov na dopustovanju. Tamkajšnji mediji domnevajo, da se bo Jordan v naslednjih dneh srečal s svojim nekdanjim soigralcem Tonijem Kukočem, ki bi ga morali kmalu sprejeti v hišo slavnih, pri čemer naj bi Jordan imel pomembno vlogo.

Jordan naj bi jahto, ki lahko sprejme do 12 gostov ter do 29 članov posadke, najel za milijon dolarjev tedensko. Razpolaga s 14 sobami, med katerimi so tudi posebni in VIP apartmaji. Na krovu imajo heliodrom, a tudi bazen, jacuzzi, savno, telovadnico, bar in številne druge ugodnosti za dobro počutje.