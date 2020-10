Michelinove zvezdice bodo posijale tudi v Srbijo

Srbija bo odslej imela svoje poglavje v Michelinovem vodniku, v katerem so zbrane najboljše restavracije iz celega sveta. Imena najboljših srbskih restavracij bodo znana decembra, poročajo srbski mediji. Doslej sta izmed držav nekdanje Jugoslavije v vodniku le Slovenija in Hrvaška.

Največje možno število prejetih zvezdic je tri. Kriteriji za njihovo dosego so: kakovost sestavin, obvladovanje okusa hrane in tehnike kuhanja, razmerje med kakovostjo in ceno jedi, lik kuharskega mojstra v kuhinji, konstantna raven kakovosti. Vse to preverjajo anonimni žiranti, ki obiskujejo restavracije.