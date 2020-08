V prostore deželnega sveta je dopoldne vdrla dvanajsterica desničarskih skrajnežev CasaPound, ki so protestirali proti po njihovem mnenju preveč ohlapni politiki sprejemanja migrantov. Predstavnik Lige in deželni svetnik Antonio Calligaris je med besednim prepiranjem zakričal: »Migrante bi mirne duše streljal«, je slišati iz videoposnetka, ki so ga posnele tamkajšnje kamere.

Popoldne se je Calligaris opravičil in povedal, da obžaluje izjavo, ki ne odraža njegovega osebnega prepričanja in je hkrati zagotovil, da nikakor ne namerava spodbujati k sovraštvu. »Presegel sem meje v trenutku vznemirjenosti,« je zaključil.