Za ukradeno kolo bo delal en mesec

»Manj kot minuto je bilo kolo položeno ob zid stavbe. Nisem ga zaklenil, hitel sem oddajati hrano. Štirideset sekund in kolesa ni bilo več. Nič ni pomagala prijava karabinjerjem, izgubil sem 1400 evrov vredno kolo«. Zgodba fanta iz Pakistana, ki se tako kot mnogi drugi preživlja z dostavljanjem hrane s kolesom, je bila le prva od mnogih, ki smo jim bili v enem popoldnevu priča na Goldonijevem trgu v Trstu. Tam se vsak dan ob uri kosila zberejo »riderji « in s kolesi odhitijo do lačnih strank. Šviganje med strmimi tržaškimi ulicami jim lajšajo kolesa na električni pogon. Vse večje število raznašalcev in tovrstnih koles pa je v mesto pritegnilo številne tatove, ki komaj čakajo, da bodo naleteli na nezavarovan plen.

»Bilo je pred tremi tedni, hitel sem v Ulico Giulia,« je pripoved začel mladenič s čelado na glavi, »pošiljko hrane iz Mc- Donaldsa sem moral dostaviti čim hitreje, zaradi česar sem kolo za trenutek položil ob zid stanovanjskega bloka. Za trenutek sem ga pustil tam, pa je izginilo. V treh mesecih so odtujili že kakih 15 koles,« je potožil. Sogovornik se je nemudoma obrnil na karabinjerje, zglasil se je na poveljstvu v Istrski ulici. Tam so mu povedali, da mora kaznivo dejanje prijaviti v okraju, v katerem je do kraje prišlo. »Na koncu sem obupal. Kraje nisem prijavil in se sprijaznil z dejstvom, da bom moral nabaviti novo kolo. Stalo me bo cel mesec dela,« je sklenil fant. »Jaz sem izgubil kar dve kolesi, « se je v pogovor vključil drug mladenič, »nista bili električni, ukradli so ju sredi belega dne v bližini Trga Hortis, kjer delam kot slaščičar,« je hitel razlagati. Kolesi je fant priklenil z železno verigo, a so tatovi razbili ključavnico in odpeljali bicikla. Vrednost plena? Nekaj čez 400 evrov. Ne le na ulici, kolesa v centru mesta niso na varnem niti v pritličju stanovanjske stavbe. Ko so raznašalci na trgu slišali, da iščemo zgodbe o ukradenih kolesih, je pristopil mladenič in pomahal z listom. Bil je zapisnik prijave kraje kolesa karabinjerjem z Istrske ulice. Iz dokumenta je bilo razvidno, da so neznanci mladeniču 3. marca popoldne odtujili kolo, ki je bilo priklenjeno na ograjo stopnic stanovanjskega bloka pri Stari Mitnici. »Šest let sem ga puščal tam, pa mi ga niso ukradli,« se je pritožil sogovornik.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.