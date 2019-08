Mikroplastiko odkrili tudi na Arktiki

Znanstveniki z nemškega inštituta Alfred Wegener so ugotovili, da lahko delci mikroplastike v zraku, podobno kot cvetni prah ali saharski pesek, prepotujejo ogromne razdalje. Tako so na Arktiki in v Alpah odkrili drobce mikroplastike, ki jih raznaša veter, nato pa s snegom padejo na tla. Plastični odpadki v rekah, ki pristanejo v oceanih, postopno razpadejo na manjše delce, nato jih ciklonska območja in vetrovi lahko ponesejo v oddaljene kraje. Ti delci, manjši od pet milimetrov, nato s padavinami, predvsem s snegom, padejo na tla.

Znanstveniki so sicer ugotovili, da je koncentracija delcev mikroplastike na Arktiki občutno manjša kot v Evropi, a še vedno velika. Njihova hipoteza je temeljila na prejšnjih raziskavah o cvetnem prahu, ki so pokazale, da cvetni prah blizu ekvatorja pristane na Arktiki, tako kot lahko saharski prah prekrije na tisoče kilometrov površine in pristane v severovzhodni Evropi.