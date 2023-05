Milanović: Najradikalnejši šovinisti zahodne Ukrajine kot hrvaški ustaši

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes dejal, da med ustaškim vzklikom Za dom spremni in ukrajinskim Slava Ukrajini ni razlike. Poudaril je, da na Hrvaškem noče slišati ne enega ne drugega. Milanović je v preteklosti že večkrat razburjal s svojimi izjavami glede Ukrajine, nasprotoval pa je tudi urjenju ukrajinskih vojakov na Hrvaškem.

Milanović je vzklika komentiral po slovesni podelitvi javnih priznanj mesta Zagreb, ki sta jih zaslužnim posameznikom in ustanovam izročila zagrebški župan Tomislav Tomašević in predsednik mestne skupščine Joško Klisović.

Med komentiranjem aktualnih dogodkov se je v izjavi, ki jo je posnela tudi hrvaška nacionalna televizija HRT, dotaknil tudi vzklika Slava Ukrajini. »Med Za dom spremni in Slava Ukrajini ni razlike. To je vzklik najradikalnejših šovinistov zahodne Ukrajine, ki so sodelovali z nacisti in pobili na tisoče Judov, Poljakov, kolikor so jih lahko. To je dejstvo. (...) Tega na Hrvaškem nočem slišati,» je izjavil. »Temu so nasedli nekateri zahodni voditelji, predvsem v Kanadi, ker so nepismeni ali preprosto takšni, kot so. Jaz ne bom,» je dodal.

Milanović je še dejal, da se muči »kot Jezus«, da bi slogane, kot je Za dom spremni, ignoriral. Poudaril je, da to škoduje Hrvaški in da je svoje mnenje povedal že večkrat. Dodal je, da tega ne more početi v nedogled in da ne bo prevzgajal ljudi.

Hrvaški predsednik je od začetka vojne v Ukrajini že večkrat vznemiril javnost in mednarodno skupnost s svojimi izjavami in stališči glede Ukrajine. Med drugim je tako letos dejal, da je povsem jasno, da Krim nikoli več ne bo Ukrajina, kritičen pa je bil tudi do odločitve hrvaške vlade, da v Ukrajino pošlje 14 transportnih helikopterjev. Lani je nasprotoval tudi urjenju ukrajinskih vojakov na Hrvaškem. Namen misije na ozemlju Evropske unije je sicer okrepiti zmogljivosti ukrajinskih oboroženih sil, da se bodo lahko še naprej učinkovito branile pred rusko agresijo.