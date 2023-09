Minister iz vrst desnice obsodil fašizem

»Pred osemdesetimi leti, ob kapitulaciji države, se je pričela vstaja, ki je privedla do osvoboditve Italije. Zanjo so prispevali anglo-ameriški zavezniki, domoljubi in tudi tisti, ki so bili tukaj internirani.« Takole se je pravosodni minister Carlo Nordio spomnil obletnice zaprtja taborišča v vojašnici Luigi Cadorin v Monigu, kjer so bili priprti civilisti iz Slovenije in Hrvaške. Na spominsko prireditev so tudi povabili slovenskega veleposlanika v Rimu Matjaža Longarja.

Nordio, ki je bil na zadnjih volitvah kot neodvisen izvoljen v parlament na listi Bratov Italije, je odgovornosti za drugo svetovno vojno pripisal fašizmu. Tudi o dogajanjih po kapitulaciji Italije in po sklenitvi premirja z anglo-ameriškimi zavezniki ni slepomišil ter obsodil Salojsko republiko.

Da je italijanska javnost sploh spoznala taborišče v Monigu nosi zaslugo profesorica Francesca Meneghetti, ki je težke bivanjske razmere internirancev v vojašnici opisala v knjigi z naslovom »Onkraj obzidja, koncentracijsko taborišče v Trevisu 1942-43”.

Med vodenim obiskom nekdanjega taborišča sta govorila Meneghetti in novinar Ivo Jevnikar, dober poznavalec zgodovine Moniga. Predvajali so tudi razgovor z nekdanjo interniranko Vero Cimprič, ki ga je posnela Metka Gombač in ki ga je Boris Gombač v živo tolmačil. Video iz Južnoafriške republike je poslal Arno Faber, ki je pripovedoval, kaj mu je o taborišču povedal oče. Med slovesnostjo pred kasarno je vojaški duhovnik Bruno Mollicone molil tudi v slovenščini in hrvaščini.