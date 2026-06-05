Ministrica Lep Šimenko bo zastavljeno delo nadaljevala in še nadgradila

Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob današnjem prevzemu poslov napovedala, da bo nadaljevala delo svojega predhodnika Mateja Arčona in ga na posameznih področjih tudi nadgradila. V zadnjih štirih letih je z Arčonom sodelovala kot predsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v Državnem zboru, po menjavi funkcij pa bo komisijo vodil Arčon. To je po njeni oceni dobra podlaga za nadaljnje sodelovanje in ohranjanje že začrtanih usmeritev.
V prostorih Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je Lep Šimenko poudarila, da bo posebno pozornost namenila mladim, gospodarskemu sodelovanju ter ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete. Nadaljevalo se bo tudi delo koordinacij na področju gospodarstva, kulture, kmetijstva in športa. Ena izmed prednostnih nalog bo po njenih besedah tudi boljše informiranje Slovencev zunaj meja matične domovine o delu vlade, ministrstev in urada, katerega vodenje je prevzela.
Ministrica pričakuje, da bo delo hitro steklo, saj tematiko dobro pozna, prav tako slovenske skupnosti v zamejstvu in po svetu. Kot je dejala, ji bodo pri tem pomagale tudi izkušene sodelavke: mesto državne sekretarke bo prevzela Helena Jaklitsch, nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu v tretji vladi Janeza Janše, kabinet pa bo vodila Polona Klemenčič, dosedanja sekretarka omenjene parlamentarne komisije.
Na vprašanje, ali si bo prizadevala, da bi Slovenci v italijanskem parlamentu imeli zagotovljenega svojega predstavnika, podobno kot ga ima italijanska narodna skupnost v Sloveniji, je Lep Šimenko odgovorila, da bo skušala delovati prek komunikacije na vseh ravneh. »Vemo, da seveda vse ni odvisno od nas, si bomo pa absolutno prizadevali, tako jaz kot ministrica kot tudi celotna vlada, da bi do tega zastopnika prišli ne zgolj po naključju,« je dejala.
Zatrdila je tudi, da si bo v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve prizadevala za dosledno izvajanje 7. člena avstrijske državne pogodbe, ki zagotavlja pravice slovenski skupnosti v Avstriji. Ob tem je poudarila, da področje Slovencev v zamejstvu in po svetu ni omejeno le na delo urada, temveč zadeva skoraj vse resorje.
Kam se bo najprej odpravila na obisk, ministrica še ni mogla napovedati. Poudarila pa je, da zaradi dosedanjih izkušenj njena prva srečanja s slovenskimi skupnostmi ne bodo zgolj spoznavna, temveč tudi vsebinska.
Arčon je ob predaji poslov poudaril, da je bilo področje Slovencev v zamejstvu in po svetu v preteklem mandatu eno tistih, pri katerih je bilo mogoče presegati politične delitve. Dejal je, da urad predaja v dobre roke, Lep Šimenko pa je označil kot osebo z veliko širino in pravim odnosom do področja. Izrazil je prepričanje, da se bo sodelovanje nadaljevalo tudi v novi razporeditvi vlog, ko bo sam kot predsednik parlamentarne komisije spremljal delo ministrice in urada.