Ministrica Lep Šimenko bo zastavljeno delo nadaljevala in še nadgradila

Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je ob današnjem prevzemu poslov napovedala, da bo nadaljevala delo svojega predhodnika Mateja Arčona in ga na posameznih področjih tudi nadgradila. V zadnjih štirih letih je z Arčonom sodelovala kot predsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v Državnem zboru, po menjavi funkcij pa bo komisijo vodil Arčon. To je po njeni oceni dobra podlaga za nadaljnje sodelovanje in ohranjanje že začrtanih usmeritev.

V prostorih Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je Lep Šimenko poudarila, da bo posebno pozornost namenila mladim, gospodarskemu sodelovanju ter ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete. Nadaljevalo se bo tudi delo koordinacij na področju gospodarstva, kulture, kmetijstva in športa. Ena izmed prednostnih nalog bo po njenih besedah tudi boljše informiranje Slovencev zunaj meja matične domovine o delu vlade, ministrstev in urada, katerega vodenje je prevzela.

Ministrica pričakuje, da bo delo hitro steklo, saj tematiko dobro pozna, prav tako slovenske skupnosti v zamejstvu in po svetu. Kot je dejala, ji bodo pri tem pomagale tudi izkušene sodelavke: mesto državne sekretarke bo prevzela Helena Jaklitsch, nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu v tretji vladi Janeza Janše, kabinet pa bo vodila Polona Klemenčič, dosedanja sekretarka omenjene parlamentarne komisije.