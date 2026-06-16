Ameriški zvezdnik John Malkovich ambasador hrvaškega turizma (video)

Slavni ameriški igralec hrvaških korenin John Malkovich je novi obraz promocijske kampanje Hrvaške turistične skupnosti, poročajo Primorske novice.

Promocijski film z naslovom Croatia – I hear it’s beautiful (Hrvaška - Slišim, da je lepa) so premierno predstavili v Alexandrii v ZDA na dogodku Croatia in the game – Tourism. Sport. Culture. Flavors, ki sta ga ob svetovnem prvenstvu v nogometu 2026 organizirala Ministrstvo za turizem in šport Republike Hrvaške ter Hrvaška turistična skupnost v sodelovanju s Hrvaško nogometno zvezo.

Dvakratni nominiranec za oskarja, dobitnik emmyja in zvezdnik filmov Nevarna razmerja, V navzkrižnem ognju ter Biti John Malkovich v filmu na duhovit in samoironičen način odkriva različne obraze Hrvaške. »Tudi velika mesta se ne zdijo velika. Najnevarnejša stvar v tej državi pa je prepih,» med drugim pripomni John Malkovich v skoraj šest minut in pol dolgem videu.

Malkovich, ki ima hrvaške korenine, je Hrvaško v preteklosti sicer večkrat obiskal tako zasebno kot v okviru gledaliških gostovanj. V začetku maja je prejel hrvaško državljanstvo, ob premieri promocijskega filma pa so mu simbolično izročili tudi hrvaški potni list. Pomembno vlogo pri nastanku projekta je imel tudi kreativni direktor Pete Radovich, priznani televizijski in športni producent hrvaškega rodu. Prav dolgoletno sodelovanje med Radovichem in Malkovichem je bilo ključno za igralčevo sodelovanje pri projektu, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. To je že njuno četrto skupno sodelovanje, njuni prejšnji projekti pa so bili nagrajeni s številnimi prestižnimi priznanji, med njimi petimi nagradami emmy, petimi zlatimi levi v Cannesu in osmimi nagradami clio.