Neskončne poti in petje ŽPS Stu ledi nocoj v knjižnici Stelio Crise

Državna knjižnica Stelio Crise v Trstu bo danes odprla vrata slovenski likovni in glasbeni umetnosti. Ob 18. uri bodo tu odprli razstavo Anastasie Puric Infiniti percorsi - Neskončne poti, nastopila pa bo tudi Ženska pevska skupina Stu ledi. Dogodek sodi v okvir 32. Praznika glasbe, ki bo letos posvečena temi Glas krajev in pevskim zasedbam našega prostora. Dogodek je nastal v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev.

Tržačanka Anastasia Puric (1964) se bo na vrtu in v loži Državne knjižnice (Largo Papa Giovanni Paolo XXIII. 6) predstavila s slikami, v katerih prepleta svojo ljubezen do narave in glasbe. Njen ustvarjalni opus bo predstavila akademska slikarka Ani Tretjak, razstavo pa bo s petjem ljudskih pesmi pospremila Ženska pevska skupina Stu Ledi, ki jo vodi ravno Anastasia Puric. Razstava Neskončne poti bo na ogled do vključno 19. junija.