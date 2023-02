Mlada voznica se je prevrnila na streho

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ponoči posredovali v četrti Borgomeduna v Pordenonu, kjer je mlada voznica izgubila nadzor nad avtomobilom in se prevrnila na streho. Na kraj je prispelo reševalno vozilo iz Pordenona. Operaterji interventne telefonske številke 112 so poklicali tudi reševalni helikopter, ker so posledice nesreče zgledale hude. Zdravstveno osebje je na srečo ugotovilo, da je mlada voznica utrpela le lažje poškodbe, zato se je helikopter kmalu po vzletu vrnil v bazo. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo njene vzroke.