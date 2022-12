Mlad migrant izgubil življenje ob prečkanju avtoceste

Včeraj je na slovenski avtocesti med Koprom in Kozino pred predorom Kastelec prišlo do tragične prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil 21-letni državljan Afganistana.

Policiste iz Kopra je okrog 18.30 poklical voznik in povedal, da je nekoga povozil. Policisti so se odpravili na kraj nesreče, kjer so ugotovili, da je več oseb teklo čez avtocesto. 34-letni slovenski državljan, ki je vozil osebno vozilo, je pri tem trčil v 21-letnega državljana Afganistana, ki je nepravilno in na neosvetljenem delu prečkal vozišče avtoceste, zaradi česar ga voznik ni videl. 21-letnik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Ob pokojnemu sta ostala še dva državljana Afganistana, ki sta v nadaljnjem postopku zaprosila za mednarodno zaščito. Vsi trije so nezakonito prečkali slovensko-hrvaško mejo in so bili na poti v Italijo.