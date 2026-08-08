Stalno gledališče FJK s posebno pozornostjo do krajevnih avtorjev in tematik

Za vsakogar nekaj in veliko vsega: s to malce banalno oznako bi lahko predstavili pestro gledališko ponudbo, ki jo je Stalno gledališče Furlanije - Julijske krajine pripravilo za sezono 2026-2027.

Na predstavitvi sta bili močno izpostavljeni dve smernici: zavzemanje za lastne produkcije in koprodukcije ter pozornost krajevnim ustvarjalcem in tematikam. Tudi letos je obveljalo pravilo, da sezono uvede delo »domačega« avtorja: izbrali so že dvakrat uprizorjeno melanholično dramo Le ultime lune (Zadnje lune) Furia Bordona, ki je bil pred leti tudi direktor tržaškega teatra. Sooblikovala ga bo igralsko režiserska dvojica Alessandro Haber - Paolo Valerio (premiera 14. oktobra), ki je leta 2023 pripravila tudi predstavo La coscienza di Zeno (Zeno Cosini). Za režijo tega dela, povzetega po romanu Itala Sveva, je nedavno režiser Paolo Valerio prejel nagrado Curzio Inghirami - Ombra della sera.

Tudi v novi sezoni se bo Valerio, sicer umetniški vodja Stalnega gledališča FJK, večkrat preizkusil v režiji, pogosto v sodelovanju z drugimi. Nadaljevalo se bo sodelovanje z operno hišo Verdi: po lanskem projektu Romeo in Julija bodo tokrat osvetlili lik Ivane Orleanske. Skupaj bosta gledališči pripravili uprizoritev Jeanne d’arc au bûcher Arthurja Honnegerja (aprila 2027 v teatru Verdi).

Prav tako se bo nadaljevalo sodelovanje z deželnim sedežem RAI, tokrat se bo v koprodukcijo vključilo tudi gledališče La Contrada. Tej koprodukciji so dali več valenc, ob širšem sodelovanju tudi navezanost na okolje. S skupnimi močmi bosta namreč nastali radijska in gledališka igri Che vita spericolata! (Kako drzno življenje!), avtorica teksta je Elena Vesnaver, ki v njem obravnava tržaško zgodovino v naraciji gledališč. V igri nastopa priljubljena Ariella Reggio, gledališko režijo pa podpisuje Lino Marrazzo (v dvorani Bartoli od 14. do 25. novembra).

Med produkcijami Stalnega gledališča FJK bi omenili še uprizoritev Quando scende la notte (Ko se spusti noč) Hanifa Kureishija v režiji Franca Peròja (v mali dvorani od 22. januarja do 7. februarja 2027). V abonma pa so vključili tudi predstavo L’alba dopo la fine della storia (Zora po koncu zgodovine), tekst je napisal Paolo di Paolo, uprizoril pa ga je Giacomo Pedini v okviru programa GO! 2025 (v veliki dvorani od 20. do 27. oktobra).