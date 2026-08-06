V FJK se je število požarov letos povečalo

V Furlaniji - Julijski krajini se je v letošnjem letu število požarov povečalo, zato je to obdobje za gasilce iz naše dežele tudi zaradi visokih temperatur posebno zahtevno. Tako meni generalni direktor gasilcev iz FJK Luigi Giudice, ki je na včerajšnjem srečanju z novinarji orisal, da so gasilci v FJK doslej ukrepali v 379 primerih: na Goriškem v 37, na Pordenonskem v 90, na Tržaškem v 45, na Videmskem pa kar v 207 primerih. Gre za pomenljivo število, ki že presega tisto iz leta 2025, pri čemer obstaja upanje, da se ne bo ponovilo leto 2022, je še dejal Giudice.

Trenutno so gasilci v stanju pripravljenosti na celotnem deželnem ozemlju, saj se nahajamo v času, v katerem je dežela razglasila najvišjo stopnjo nevarnosti gozdnih požarov, je dejal deželni direktor gasilcev, ki se je po poročanju agencije Ansa zaustavil tudi pri nedavnem požaru, ki je ogrozil Padriče na Tržaškem. Omenjeni požar je povzročil veliko skrbi, zlasti ker so se plameni precej približali domu za starejše občane Livia Jeralla ob robu vasi, pri čemer so takoj vzeli v pretres možnost evakuacije. Sam Giudice pa je bil po lastnih besedah takrat zelo optimist, saj so na terenu imeli toliko ljudi in vozil, da so lahko zagotovili varnost. Zdaj območje preletavajo droni, da ugotovijo gorišča in se izvede dokončna sanacija območja, je dejal Giudice, ki se glede možnosti, da je bil požar podtaknjen, ni hotel izreči, saj preiskava še poteka in samo po sanaciji bodo lahko nudili vse zahtevane podatke. Vsekakor je direktor gasilcev pozval občane k odgovornemu ravnanju.

Droni bodo vse bolj prisotni

Zagotovo pa bodo gasilci pri svojem delu vse bolj uporabljali drone oz. brezpilotne letalnike. Gre za tehnologijo, ki so jo med gasilci uvedli v zadnjem času in ima velike možnosti izboljšanja in razvoja ter postaja temeljnega pomena pri boju proti gozdnim požarom, pravi Giudice, ki je spet podal primer Padrič. Z dronom lahko opaziš žarišča požara, kar ti omogoča boljše usmerjanje resursov, kar je pomembno tudi za zaščito gasilcev samih oz. drugih operaterjev.

Drone uporabljajo tudi pri iskanju izginulih oseb, saj lahko preletijo določeno območje hitreje in manj invazivno kot helikopter, obenem lahko tudi zaznajo signale mobilnih telefonov izginulih oseb, pravi Luigi Giudice.