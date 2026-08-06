Po FJK v nižinah namerili le tropske ali »supertropske« noči

Po FJK je danes meteorološka opazovalnica deželne agencije Arpa v nižinah danes namerila samo tropske ali »supertropske« noči. Temperatura se je obdržala nad 20 stopinjami Celzija, ponekod pa kar nad 25 stopinjami Celzija.

V Trstu in v Lignanu so namerili najnižjo nočno temperaturo 27,2 stopinje Celzija, v Gradežu 26,8, v Fagagni 25,9, v Čedadu 25,2, v Guminu 25,1 stopinje Celzija.

Povsod drugod so bile temperature nad 20 stopinjami Celzija.

Ob 8. uri smo v Boljuncu namerili natanko 30 stopinj Celzija, na Padričah pa deželna meteorološka opazovalnica Arpa ob isti uri 29,9 stopinje Celzija.

Danes bo sončno in vroče. V popoldanskih urah bodo v gorah nastale posamezne plohe in nevihte, ni izključeno, da kakšna tudi drugod.

Jutri bo nekaj več spremenljivosti, v gorah bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo spuščale proti ostalim predelom. Ponekod bo prehodno rahlo manj vroče. Že v soboto in nedeljo pa se bo živo srebro ob sončnem vremenu spet vzpenjalo.