Policisti za požare na ajdovskem sumijo 30-letnika

Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo štirih požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v Občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske.

Policisti so navedene požare obravnavali med 18. in 24. julijem. Vsi štirje požari so nastali na travnatih površinah v neposredni bližini naselja Planina. Do požarov je prišlo v času, ko je bila na območju celotne države razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, ko je v naravnem okolju prepovedano požiganje ter odmetavanje gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar.

V vseh štirih primerih je zagorela suha trava, grmičevje in podrast, vendar se zaradi hitrega posredovanja gasilskih enot požari niso razširili na večje površine oziroma niso ogrozili objektov, so pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica. Zaradi učinkovitega posredovanja gasilcev materialna škoda ni nastala. V okviru predkazenskega postopka so policisti ugotovili, da so tri požare povzročili odvrženi cigaretni ogorki, v enem primeru pa je bil požar namerno povzročen z vžigom suhe trave.

Pri slednjem je zgorelo približno pol hektarja travnatih površin, grmičevja in podrasti. Čeprav v navedenih primerih ni nastala materialna škoda, je osumljenec s svojim ravnanjem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter za premoženje velike vrednosti. Zaradi neugodnih vremenskih razmer, suhe vegetacije in vetra bi se požari namreč lahko hitro razširili ter povzročili bistveno hujše posledice za ljudi, premoženje in naravno okolje, so opozorili.

Na podlagi vseh zbranih dokazov bodo policisti 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske, za katerega obstaja utemeljen sum, da je povzročil vse štiri požare, podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Na policiji opozarjajo, da lahko že navidezno nepomembna nepazljivost, kot je npr. odvržen cigaretni ogorek, v času povečane požarne ogroženosti povzroči požar z zelo hudimi posledicami. V sušnem obdobju in ob vetrovnem vremenu se ogenj lahko razširi izjemno hitro ter ogrozi ljudi, stanovanjske in gospodarske objekte, gozdove, kmetijske površine in drugo infrastrukturo. Občanom svetujejo, naj dosledno spoštujejo vse prepovedi kurjenja in uporabe odprtega ognja v naravnem okolju ter naj ne odmetavajo cigaretnih ogorkov ali drugih gorečih predmetov v naravo.

Ob zaznavi dima ali požara naj o tem nemudoma obvestijo regijski center za obveščanje na številko 112 ter posredujejo čim bolj natančne podatke o lokaciji požara. V primeru neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje je treba poklicati tudi na interventno številko 113.