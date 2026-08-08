V Posočju na vrhuncu sezone več obiska

Naravne in kulturne znamenitosti Posočja tudi letos privabljajo veliko število obiskovalcev. Letošnji julijski obisk je primerjavi z lanskim opazno višji, na Zavodu za turizem Dolina Soče pa zaznavajo, da se sezona zadnja leta opazno širi tudi v pomladne in jesenske mesece.

Dolina Soče ostaja priljubljena turistična točka, kar se kaže v polni zasedenosti turističnih zmogljivosti in vse večjem obisku znamenitosti. Letos so v primerjavi z lanskim letom v povprečju zabeležili več prihodov turistov in tudi več nočitev, zaenkrat največ v juliju, ko je skoraj 120.000 turistov v dolini prespalo nekaj manj kot 326.000-krat.

Zavod za turizem Dolina Soče spremlja tudi statistiko obiska nekaterih priljubljenih turističnih točk. V pomladnih mesecih in junija je bil obisk spominske cerkve Svetega duha v Javorci nekoliko manjši, medtem ko je bilo julija obiskovalcev kar 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Obisk Trdnjave Kluže je bil aprila in maja v medletni primerjavi večji, junija in julija pa nekoliko manjši, so pa v zadnjih dveh mesecih zabeležili več obiskovalcev podzemnega rova pod trdnjavo.

Ena najbolj priljubljenih znamenitosti v dolini ostajajo Tolminska korita, kjer je v medletni primerjavi zgolj junijski obisk nekoliko upadel, v vseh drugih letošnjih mesecih pa je število obiskovalcev povečalo, julija kar za 18 odstotkov.

Vodja vstopne točke v Tolminska korita Mija Kokošin je poudarila, da so s pomladno sezono zelo zadovoljni. Opazili so tudi, da vse več obiskovalcev vstopnice kupuje preko spleta in si na ta način zagotovi ogled znamenitosti oziroma vstop v želenem terminu, hkrati pa se je v primerjavi z lanskim julijem obisk razširil tudi na jutranje in večerne termine, kar je kljub večjemu številu obiskovalcev še vedno obvladljivo.

»Opažamo tudi, da se obiskovalci na območju Tolminskih korit zadržijo dlje kot nekoč,« je še dodala. Pri tem ima po njenih besedah pomembno vlogo tudi novi vstopni objekt z urejenimi sanitarijami in novo trgovinico, v kateri beležijo odlično prodajo lokalnih izdelkov.