Mladi na cepljenje brez naročanja

Od ponedeljka, 16. avgusta se bodo lahko v Italiji otroci od dvanajstega do osemnajstega leta cepili brez predhodne najave. Izredni komisar za covid-19 Francesco Figliuolo je namreč s pismom pozval italijanske dežele, naj mlade vključijo v preferenčno listo za cepljenje in jim omogočijo inokulacijo brez predhodne najave. Mlajši od 18 let bodo lahko tako brez predhodne rezervacije na cepilnih mestih prejeli cepivo proizvajalcev Pfizer ali Moderna. To sta za enkrat edini cepivi, odobreni za mlajše od 18 let.