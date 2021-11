Mladi na spletu objavljajo neprevidno

Med mladimi od 12. do 18. leta je skoraj 70 % takih, ki so na spletu objavili svoje ime in priimek, delež tistih, ki so svetovnemu medmrežju poleg tega zaupali še svojo starost, naslov elektronske pošte in šolo, ki jo obiskujejo, pa znaša kar 79 %, kaže raziskava organizacije Telefono Azzurro.

Pri anketiranju 800 mladih med 12. in 18. letom starosti so ugotovili, da je kar polovica teh v zadnjih šestih mesecih bila tarča posmehovanja. V omenjeni starostni skupini petina gleda videoposnetke na spletu, s katerimi pridobivajo novice in se učijo, medtem ko samo štirje odstotki vprašanih listajo po spletnih časopisih. V času epidemije se je čas, ki ga prebijejo na spletu, le še podaljšal in tako so se povečale tudi s tem povezane nevarnosti.