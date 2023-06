Karabinjerji iz Špetra so ponoči na železniški postaji v Čedadu opazili tri vandale grafitarje s pokritim obrazom, ki so pomazali vagone tamkajšnjih vlakov. Zasledovali so jih po tračnicah, ustaviti pa so uspeli le enega od treh, v Ulici Libertà. Gre za 20-letnika iz Zgonika, poroča časopis Il Friuli. V njegovem nahrbtniku so med drugim našli balaklavo in pršilec. Mladeniča so ovadili zaradi mazanja in poškodovanja tuje lastnine.