Koprski policisti so včeraj popoldne posredovali pri Lokvi, kjer je zgorela zapuščena stavba. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so bili na kraju mladoletniki, ki so kadili. Eden od njih je zažgal stiropor, pri čemer se je ogenj razširil in je objekt v celoti pogorel. Škode je za približno 1000 evrov, sledi kazenska ovadba.