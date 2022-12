Mnoge obšla slabost v cerkvah in restavracijah

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč iz FJK Sores so na božični dan imeli polne roke dela. Operaterji interventne telefonske številke 112 so od polnoči do 24. ure prejeli skupno 1777 telefonskih klicev. V deželi se je včeraj pripetilo okrog 20 prometnih nesreč, mnoge klice v sili pa so prejeli zaradi slabosti, ki je nekatere obšla na božičnih kosilih ali med božično mašo, so sporočili. V prvem primeru je bilo med vzroki med drugim prekomerno zaužitje hrane. Tudi včeraj je bilo več tatvin na domovih, neprijetno presenečenje je ob povratku z božičnega kosila doletelo kakih deset gospodinjstev.