Močan potres na jugovzhodu Turčije, najmanj 1600 mrtvih, več tisoč ranjenih

V močnem potresu, ki je danes prizadel obsežno območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo in je imel magnitudo 7,8, je po doslej znanih podatkih umrlo več kot 1600 ljudi. Število smrtnih žrtev sicer še narašča. Potres je bilo čutiti tudi na Cipru, v Libanonu in Egiptu. Glavnemu je sledilo kar 77 popotresnih sunkov z magnitudami med 3,3 in 6,7.

Tla so se stresla ob 2.17 po srednjeevropskem času, epicenter pa je bil blizu turškega mesta Gaziantep, nedaleč od meje s Sirijo. Globina potresa je bila približno 18 kilometrov, je sporočil ameriški geološki zavod (USGS).

V Turčiji je umrlo več sto ljudi, je sporočil turški podpredsednik Fuat Oktay in dodal, da je več kot 2300 ljudi ranjenih. V mestih Gaziantep, Kahramanmaras, Adiyaman, Malatya in Diyarbakir se medtem nadaljujejo iskalne in reševalne akcije.

V delih Sirije, ki so pod nadzorom vlade, je doslej umrlo okrog 1000 ljudi. »V provincah Alep, Latakija, Hama in Tartus smo zabeležili več sto poškodovanih in smrtnih žrtev,« je sirsko ministrstvo za zdravje zapisalo v izjavi.

Na severnih območjih Sirije, ki so pod nadzorom upornikov, je po navedbah humanitarne organizacije Bele čelade umrlo več sto ljudi in več sto je ranjenih. Prav tako je organizacija opozorila, da se bo število smrtnih žrtev še povečalo, saj je več sto družin še vedno ujetih pod ruševinami. Reševanje v obeh državah sicer ovirata sneg in led.

Italijanska civilna zaščita je takoj po potresu zaradi morebitnega tsunamija izdala izdala rdeči alarm, prav tako civilna zaščita iz FJK. Zjutraj sta alarm preklicali.