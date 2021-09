Na Kreti so danes okoli 9. ure po lokalnem času zabeležili močan potres s središčem 23 kilometrov jugovzhodno od Irakliona. Dosegel je magnitudo 5,8, čutili pa so ga po vsem otoku in tudi na bližnjem otoku Santorini. Ljudje so bežali na ceste. Po prvih podatkih naj ne bi bilo žrtev, potres pa je povzročil večjo škodo predvsem na starejših stavbah zlasti v kraju Arkalohori blizu Irakliona.