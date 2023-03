Gasilci in prostovoljci civilne zaščite so sinoči okrog 22. ure posredovali na Čedajskem, kjer je močan veter podiral drevesa. Več jih je padlo na nekdanjo pokrajinsko cesto št. 48 med Frnažami in Praprotnim. Cesto so karabinjerji zaradi odstranjevanja dreves začasno zaprli za promet.

Ponoči so operaterji interventne telefonske številke 112 prejeli še štiri telefonske klice zaradi močnega vetra. Gasilci iz Vidma in Pordenona so posredovali na Videmskem in v Karniji ter na Pordenonskem.