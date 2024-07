Prežitek starih časov na straneh knjige 16.8.1944–16.8.2024

Sklop spominskih prireditev, ki so si jih ob 80-letnici požiga Mavhinj, Cerovelj, Vižovelj in Medjevasi zamislili mladi člani ŠKD Cerovlje-Mavhinje, AŠD Grmada, SŠKD Timava, jusov Mavhinje, Cerovlje, Medjevas in Vižovlje se bo danes sklenil v Mavhinjah. Po predstavi Uporni plameni, spet! v Cerovljah in večeru pričevanj v Vižovljah bo danes ob 16.30 iz vasi startal krožni pohod po požganih vaseh in se zaključil s slovesnostjo na placu ob 21. uri.

Prvo dejanje je bila v četrtek na Hrbcu v Medjevasi predstavitev posodobljene publikacije posvečene požigu. Pred 30 leti je nastala brošura Uporni plameni, knjiga Cerovlje, Mavhinje, Medjevas, Vižovlje 16.8.1944 -16.8.2024, ki smo jo prejeli v četrtek v roke, pa je nekaj novega in – glede na drugačne vsebine in avtorje – obogatenega. Pri nastanku knjige, ki je štiri jezična, je nesebično pomagalo veliko prijateljev in vaščanov, oblikoval jo je in obdelal fotografije v njej Damjan Gerl.

Prijeten večer daleč od dnevne sopare je minil v znamenju spominjanja ob partizanskem petju Martine Feri ob glasbeni spremljavi. O knjigi, ki je široko zasnovana in omogoča bralcem časovno potovanje v zgodovino naših krajev, so v pogovoru z novinarko Eleno Legiša spregovorili njeni oblikovalci. »Želja je bila ta, da bi seznanili vaščane mlajše generacije in pa nove vaščane z zgodovino in dogajanjem v preteklosti v naših vaseh. Osnovni pogled v prostor, v katerem živijo, in v njegov razvoj,« je nastanek knjige uokviril njen urednik Tomaž Fabec in namignil na dolgo in dinamično preteklost vasi, ki sega vsaj tisočletje nazaj, kot je v svojem zapisu ugotavljal Samo Pahor. »Mavhinje so nastale že v samem začetku poselitve Krasa, na primer. Pri tem smo začeli našo zgodbo.«