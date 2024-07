Trump preživel poskus atentata

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je preživel poskus atentata potem, ko so na njegovem političnem zborovanju v mestu Butler v Pensilvaniji odjeknili streli.

Televizija ABC poroča, da je bil bil napadalec ustreljen, v incidentu naj bi umrl eden od udeležencev, Trumpa pa so pripadniki tajne službe, ki ga varujejo, nemudoma odpeljali na varno.

Na incident se je nemudoma odzval predsednik ZDA Joe Biden in obsodil napad ter izrazil upanje, da bo lahko kmalu govoril s svojim nasprotnikom na letošnjih predsedniških volitvah, je sporočila Bela hiša.

Biden je bil previden in incidenta ni takoj označil za poskus političnega atentata.

Trumpov sin Donald Trump mlajši je sporočil, da je govoril z očetom in dejal, da se ne bo nikoli nehal boriti za rešitev Amerike ne glede na to kaj vse bodo radikalni levičarji storili proti njemu.

Podrobnosti incidenta sicer nemudoma niso bile znane. Trump je govoril na zborovanju privržencev nakar sta odjeknila najmanj dva strela. Trump se je takoj prijel za desno uho, kamere pa so pokazale, da pri ušesu krvavi.

Agenti tajne službe so skočili na oder, obkolili Trumpa in ga zvlekli stran medtem, ko je navzočim v dvorani kljubovalno dvignil pest. CNN navaja besede prič incidenta, ki pravijo, da so pripadniki tajne službe pokončali napadalca, ki je streljal od daleč zunaj območja zborovanja, ki je potekalo na prostem. V napadu naj bi bili resno poškodovani še dve osebi, še ena oseba naj bi umrla.

Biden je novinarjem dejal, da za takšno nasilje v Ameriki ne sme biti prostora in izrazil hvaležnost, da je Trump na varnem in mu gre dobro.

»Molim zanj in njegovo družino in vse, ki so bili na zborovanju,« je dejal Biden, ki se konec tedna nahaja na svojem domu v Delawaru in je v televizijskem sporočilu Američanom dejal, da se to ne sme dogajati v njihovi državi.

Napad so obsodili politiki tako demokratske kot republikanske stranke. Nekdanji predsednik Barack Obama je sporočil, da v ameriški demokraciji absolutno ne sme biti prostora za politično nasilje.

Oglasil se je tudi Trump, ki se je zahvalil tajni službi in drugim policijskim agencijam za hitro ukrepanje. Izrazil je sožalje žrtvam in dejal, da je neverjetno, da se lahko kaj takega zgodi v ZDA.

»O strelcu, ki je mrtev ni nič znanega. Ustreljen sem bi z nabojem, ki je prebil zgornji del mojega desnega ušesa. Nemudoma sem vedel, da je nekaj narobe, ker sem slišal šum, strele in takoj občutil naboj skozi kožo. Bilo je veliko krvi in sem se zavedel kaj se dogaja. Bog blagoslovi Ameriko,« je sporočil Trump.