Kljub opozorilom le malo padavin, danes možne plohe

Previdnost ni nikoli odvečna, rumeno opozorilo, ki ga je v teh dneh izdala Civilna zaščita FJK, pa je bilo očitno pretirano pesimistično. Predvidenih nalivov v zadnjih urah ni bilo, kot so sporočili iz centrale v Palmanovi v jutranjih urah. Zabeležili so sicer nekaj padavin v Julijskih Alpah, ne pa takšnih, da bi predstavljale resne preglavice.

Od začetka veljavnosti rumenega sporočila je enotna deželna telefonska števila za klic v sili prejela 334 klicev, 58 jih je bilo namenjenih gasilcem za nujne tehnične posege. V več goratih in gričastih občinah so morali gasilci poseči zaradi padlih dreves oziroma vejevja (med drugim v Nemah), v Rožacu pa se je zaradi vetra podrl telefonski drog. V popoldanskih urah je bil promet onemogočen zardi padlih dreves na območju občine Clauzetto, do večera pa so bile vse ceste spet prevozne.

Iz civilne zaščite opozarjajo, da ostaja atmosferska nestanovitnost nezanemarljiva. Zaradi današnjega segrevanja bodo v popoldanskih urah možne posamezne plohe, predvsem v goratih območjih.