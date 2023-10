Močan veter poškodoval streho na župnišču in cerkvi

Včeraj zvečer je naselje Trnovo ob Soči v občini Kobarid zajelo močno neurje, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Kot so še sporočili, je poškodovanih nekaj objektov, močan veter je med drugim odkril streho na župnišču in cerkvi.

Po do sedaj zbranih podatkih je poškodovanih šest stanovanjskih objektov, eden je neuporaben, pri ostalih je poškodovana kritina in ostrešja, poročajo Primorske novice. Stanovalec najhuje prizadetega objekta si je sam poiskal prenočišče pri prijateljih. Poškodovani sta strehi na župnišču in cerkvi. Prav tako so poškodovana ostrešja štirih gospodarskih poslopij in parkiran osebni avtomobil. Del naselja je zaradi okvare na elektroenergetskem vodu ostal brez električne energije. Napako bodo odpravili vzdrževalci tekom današnjega dneva. Posredovali so gasilci PGD Kobarid, Breginj, Drežnica in Bovec ob podpori OŠCZ Kobarid.