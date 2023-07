Močna nevihta ponoči nepričakovano prešla vso deželo

Močna nevihta, ki je ponoči ob pronicanju nekoliko bolj svežega zraka nastala v gorah, je ponoči nepričakovano prešla vso deželo. Spremljali so jo nalivi in v zlasti v severnih predelih dežele močnejši pojavi. Nevihtni oblak je z okrepljenimi severozahodnimi tokovi ob visokih nočnih temperaturah in povečanem odstotku relativne vlage uspel preiti vso deželo, skoraj povsod je deževalo. Ob povečani jakosti padavin pa je v kratkem času marsikje padlo okrog 20 litrov dežja ali več. Temperature so se rahlo spustile, toda je toplotna obremenitev ob visoki vlagi vseeno precejšnja. Povečala pa se bo v prihodnjih urah, ko se bo povsod postopno razjasnilo in bo povečini sončno. Zaradi močnega vetra, ki je spremljal nevihto in padlih dreves, podrtih šotorov in poplavljanja vode so na celotnem deželnem območju gasilci posredovali kar šestindvajsetkrat. Ob 8. uri so odpravljali še poslednje posledice nevihte.