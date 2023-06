Gasilci in prostovoljci civilne zaščite so v minulem koncu tedna imeli polne roke dela zaradi posledic močnih neviht in nalivov, ki so prizadeli večji del nižinskega pasu v FJK. Poplavljenih je bilo več krajev, veter pa je tudi podiral drevesa. Težave so nastajale na Pordenonskem, Videmskem in Laškem. O poplavah so med drugim poročali v kraju Roveredo in piano na Pordenonskem in v Romjanu.