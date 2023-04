Italijanski seizmološki institut INGV je ob 14.06 nameril močnejši potresni sunek na Siciliji. Žarišče z magnitudo 4,4 je bilo pri Catanii. Nastal je preplah. Prebivalci so zapustili domove in se podali na ceste. Nekaj nakupovalnih centrov so evakuirali. Za zdaj ne poročajo o poškodovanih in niti ne o večji materialni škodi. Potres so čutili prebivalci več dežel v južnih predelih države.