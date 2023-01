Italijanski seizmološki zavod INGV je pri Cesenaticu v Emiliji Romanji ob 11.45 zabeležil potresni sunek z magnitudo 4,1. Nastalo je veliko preplaha, iz preventivnih razlogov so evakuirai šole in prekinili železniški promet. Sledilo je več močnejših sunkov. Čutili so ga tudi prebivalci Pesara in Urbina in sosednjih dežel. Po prvih ocenah na srečo ni povzročil škode.