Seizmografi italijanskega seizmološkega in vulkanološkega inštituta INGV so ob 14,47 zabeležili močnejši potresni sunek magnitude 5,6 na odprtem morju na meji med srednjim in južnim Jadranom, nedaleč od otoka Korčula. Žarišče so namerili 5 km pod morsko gladino. Za zdaj ni poročil o morebitni škodi. Potres so čutili tudi posamezni prebivalci nekaterih predelov Slovenije, med drugim tudi v Ljubljani in Kopru, je razvidno iz vprašalnika, ki ga objavlja ARSO.