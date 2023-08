Močno zgoščen promet in zastoji na avtocestnem omrežju

Na deželnem avtocestnem omrežju FJK je danes po pričakovanjih močno zgoščen promet letoviščarjev in v obe smeri nastajajo daljši zastoji. Najbolj kritično je ob 16.00 uri po poročanju portala automap.it bilo pred cestninsko postajo pri Moščenicah, tako iz smeri Devina kot iz smeri Redipulje. Promet je bil upočasnjen tudi pri San Donaju, Cessaltu ter Palmanovi in razcepu z avtocesto A23 v smeri Trsta. Stanje na deželnem avtocestnem omrežju se bo jutri le delno izboljšalo. Pričakujejo vsekakor gost promet tudi v ponedeljek in deloma v torek.

Na primorski avtocesti so ob isti uri nastajali zastoji na več odsekih od Postojne proti Ljubljani, zamuda je bila okrog 30 minut.