»Morda bomo prehiteli Ljubljano«

»Morda bomo po prometu in letih prehiteli Ljubljano.« Tako se je za italijansko agencijo Ansa izvršni direktor letališča v Ronkah Trieste Airport Marco Consalvo izrazil v zvezi z naraščanjem prometa, po katerem je ronško letališče v prvi polovici letošnjega leta zasedlo drugo mesto med evropskimi letališči srednje velikosti. Tako namreč kaže lestvica organizacije Aci Europe, ki je analizirala dejavnost 450 evropskih letališč. V zadnjih treh letih je bila rast 140-odstotna, do konca letošnjega leta pa predvidevajo, da bodo dosegli 1,7 milijona potnikov in s tem prehiteli glavno slovensko letališče na Brniku, ki je do pred nekaj leti z 1,5-1,6 milijona potnikov beležilo dvakrat večji promet kot Ronke.

Po trditvah vodstva letališča, je do rasti prišlo tudi zahvaljujoč se prihodu prevoznikov, kot so Ryanair, potem pa še Wizzair z leti v Tirano in Bukarešto ter Transavia z leti v Rotterdam, že zdaj pa sta prisotni družbi Ita in Lufthansa. Iz Ronk letala letijo proti 27 destinacijam v Evropi, medtem ko jih je bilo pred časom le deset, cilj pa je, da bi jih v teku treh let imeli kakih 40-50. Rast se bo nadaljevala, med cilji ronškega letališča je tudi ta, da poleg tistih iz Furlanije - Julijske krajine pridobijo nove potnike iz Slovenije in avstrijske Koroške, pa tudi, da uvedejo nove povezave z drugimi evropskimi letališči, kot so Madrid, dalje pariško letališče Charles de Gaulle in londonsko letališče Gatwick, morda pa tudi lete v Dubai in Istanbul.

Ronško letališče je tudi vedno bolj okolju prijazno, saj se že zdaj 34 odstotkov potnikov pripelje z vlakom, 70 odstotkov električne energije pa pridobijo s pomočjo sončnih kolektorjev, tako da bodo po lastnih trditvah leta 2027 postali prvo razogljičeno letališče v Italiji in med prvimi v Evropi, saj bodo več kot 90 odstotkov energije proizvedli sami, pravijo.