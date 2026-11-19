Na današnji dan pred štiridesetimi leti je pod streli jugoslovanskega patrolnega čolna v Tržaškem zalivu umrl gradeški ribič Bruno Zerbin. Bil je star 24 let. Tragični dogodek je postavil na kocko odnose med Italijo in Jugoslavijo in hkrati za nekaj časa močno skvaril vzdušje v našem obmejnem okolju. Vzdušje je bilo napeto, na obeh straneh pa je v končni fazi prevladala razsodnost.

Tragedija se je zgodila zjutraj na morju pri Savudriji. Morje je bilo mirno in sijalo je sonce. Ribiška ladja Aurora se je vračala v Gradež, potem ko je ponoči posadka s pomočjo derez nabirala mehkužce in pokrovače. Bruno Zerbin je bil njen lastnik ter poveljnik, v kabini je bil skupaj s krmarjem Morenom Lugnanijem, medtem ko sta Goffredo Amico in Mario Clama na krovu pospravljala mreže.

Ob pol desetih se je Aurori približal jugoslovanski patrolni čoln M44 iz Kopra, ki je ladji ukazal, naj se ustavi, kar, kot je ugotovil koprski preiskovalni sodnik Gregor Velkaverh, ni naredila. Začelo se je zasledovanje, nakar so iz patrolnega čolna odjeknili usodni streli.

Ekspertiza, ki jo je naročilo koprsko sodišče, je ugotovila, da je bila Aurora v času streljanja v jugoslovanskih ozemeljskih vodah, italijanske oblasti pa so temu oporekale. Sodnik Velkaverh ni sprožil kazenskega postopka proti poveljniku patrolnega čolna Borisu Grgiču, pač pa so proti njemu ukrepali italijanski organi pregona. Grgič je bil v odsotnosti na tržaškem sodišču obsojen na petnajst let zapora.

Pogreba nesrečnega Zerbina se je v Gradežu udeležilo več tisoč ljudi. Iz Kopra je prišel predsednik takratne občinske skupščine Janko Kosmina.