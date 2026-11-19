Na Gospodarskem razstavišču se prihodnji teden začenja Slovenski knjižni sejem (SKS), ki bo v 42. izdaji pod sloganom Kalejdoskop (spo)znanja s predstavitvami knjig, predavanji in literarnimi pogovori ponudil okoli 300 dogodkov. Država v fokusu je Nemčija, mesto v gosteh Sežana. Lanskih rekordnih več kot 62.000 obiskovalcev želijo preseči.

Dogajanje bo potekalo tako na petih glavnih prizoriščih, med katere sodijo Glavni oder, Pisateljski oder, Pogovorna postaja, Oder mladih in Dvorana Martina Žnideršiča, kot tudi na več prizoriščih, denimo stripovskem kotičku. Pod sloganom Kalejdoskop (spo)znanja bodo po besedah predsednice programskega odbora SKS Helene Kraljič v različnih odtenkih in barvah spoznali pestrost knjižnih izdaj. Naslov se navezuje na delo osrednje osebnosti sejma Srečka Kosovela, pozornost bodo namenili tudi Zofki Kveder. Letos obeležujemo stoletnico smrti obeh.

Kot je na današnji novinarski konferenci pred sejmom, ki bo potekal od prihodnjega ponedeljka do nedelje, povedala predsednica Upravnega odbora sejma Vesna Nahtigal, ki je tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), je SKS ena največjih slovenskih kulturnih prireditev, povezanih s knjigo. Za GZS je pomemben tudi, ker jasno kaže, kako tesno povezana sta kultura in gospodarstvo. Že dolgo si prizadevajo, da bi bila knjižna panoga prepoznana tudi kot pomembna gospodarska dejavnost, je povedala.

Osnovna prostorska postavitev sejma bo podobna lanski. Sejem bo potekal v treh dvoranah Gospodarskega razstavišča, predstavilo se bo več kot 140 razstavljavcev, je povedal direktor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Vladimir Kukavica. Izpostavil je stojnico Slovenskega Pena, ki je bil ustanovljen pred stotimi leti, in knjižno postajo Palestina, na kateri bodo predstavili palestinsko literaturo in ustvarjalnost. Lani je sejem obiskalo rekordnih več kot 62.000 obiskovalcev. Letos pričakujejo primerljiv obisk oziroma ga želijo preseči.

Na sejmu bodo podelili več nagrad, med njimi Schwentnerjevo že na odprtju, veliko nagrado knjižnega sejma, nagrado za najboljši literarni prvenec, prevajalsko nagrado Radojke Vrančič, nagrado najlepše oblikovana knjiga, nagrado najboljša poslovna knjiga in nagrado Maruše Krese za najboljšo zbirko kratkih zgodb.

Med slovenskimi avtorji, ki bodo spregovorili na sejmu, so Tadej Golob, Vinko Möderndorfer, Andrej Rozman Roza, Špela Frlic, Martin Golob, Anja Štefan, Boštjan Gorenc - Pižama, Goran Vojnović, Tanja Tuma, Ciril Horjak, Andreja Peklar, Jaka Vukotič, Marta Bartolj, Tina Dobrajc, Erik Valenčič in Boris A. Novak. Sejem bodo obiskali tudi gostje iz tujine, med njimi ameriška avtorica Samantha Young, nemška knjižna vplivnica Josi Wismar in dolgoletni direktor Frankfurtskega knjižnega sejma Jürgen Boos.

Prvi dan bo sejem odprt od 9. do 19. ure, od torka do sobote od 9. do 20. ure, v nedeljo pa od 9. do 18. ure. Na odprtju bo zbrane nagovorila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, sejem pa bo zaprl vrata z zaključno prireditvijo s častno gostjo sejma Tatjano Pregl Kobe, ki letos praznuje 80 let.