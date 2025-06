Morske in rečne vode v FJK so neoporečne

Morske in rečne vode v Furlaniji - Julijski krajini so v dobrem stanju. Analizo voda na desetih različnih točkah so 5. junija opravili okoljevarstveniki zelenega škunra, dvojamborne jadrnice okoljske zveze Legambiente, ki je v Trstu začela svojo 39. poletno kampanjo Goletta Verde. Že včeraj se je jadrnica odpravila proti Venetu (Porto Beseleghe), do konca kampanje pa se bo ustavila v Marini di Ravenna, Senigalii, Anconi, Pescari, Termoliju, Bariju, Tarantu, potem še v Cagliariju, Maratei, Santa Marii di Castellabate, Salernu, Formii, Marini di Carrara. Kampanja se bo 7., 8. in 9. avgusta sklenila v Liguriji.

Letošnje rezultate voda v naši regiji so aktivisti predstavili na srečanju z novinarji v tržaškem Novinarskem krožku. Deželni predsednik Legambiente Sandro Cargnelutti in predstavnica za stike z javnostmi zelenega škunra Elisa Turiani sta opozorila, da kljub dobri kakovosti voda v naši regiji ne smemo nižati praga pozornosti. Člana okoljevarstvene organizacije sta poudarila, da je cilj njihovih kampanj opozarjati na onesnaženje, na degradacijo morske obale in na negativne posledice podnebnih sprememb. Te so v fokusu letošnje poletne akcije, ki so jo obogatili tudi s kratkometražnim filmom z naslovom Sommersi.