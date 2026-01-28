Moškemu, ki je več let spolno zlorabljal hčerko in pastorke, 25 let zapora

Okrožno sodišče v Kopru je 52-letnika, ki je več let spolno zlorabljal hčerko in pastorke, jih snemal gole in gradivo objavljal na spletu, v torek obsodilo na 25 let zaporne kazni. Obsojeni je kazniva dejanja priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde devetih kaznivih dejanj, danes poročata časnika Delo in Primorske novice.

52-letnika, ki je bil za istovrstna kazniva dejanja obsojen že leta 2010 in prestal tudi zaporno kazen, je sodnica obsodila treh kaznivih dejanj spolnega napada na otroke in šestih kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ter neupravičenega slikovnega snemanja.

Za spolno zlorabo mlajše pastorke ga je sodišče obsodilo na devet let zapora, za spolno zlorabo starejše na pet let, za zlorabo hčere na štiri leta zapora. Za snemanje hčere ter pastork z mobilnim telefonom in skrito kamero je bil za vsako dejanje obsojen na leto in deset mesecev zapora.

Za kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva otrok ga je sodišče obsodilo na kazni od desetih mesecev do leta in pol zapora. Za snemanje pastorke in mladoletnice doma na stranišču je bil obsojen na leto dni zapora, za snemanje polnoletne prijateljice pastork pa na osem mesecev zapora. Sodišče mu je tako izreklo enotno kazen 25 let zapora.

Kot poročata Delo in Primorske novice, je obsojeni poleg večletnega spolnega zlorabljanja treh deklic leta 2024 prek družbenih omrežij razširil več kot sto videoposnetkov in fotografij, ki so prikazovale zlorabe le nekaj let starih otrok.

Moškega so koprski kriminalisti razkrinkali leta 2024 v okviru mednarodne operacije s področja preiskovanja spolnih zlorab otrok prek interneta, v istemu letu so pri njem opravili tudi prvo hišno preiskavo. Ugotovili so, da je posedoval in pošiljal datoteke, ki so prikazovale spolne zlorabe otrok, pri čemer so identificirali tri mladoletne žrtve - njegovo hčer in pastorki, ki so jih umaknili na varno, nakar so kriminalistom zaupale, da jih je vrsto let zlorabljal, poročajo mediji. Preiskovalna sodnica koprskega okrožnega sodišča je proti obsojenemu maja lani nato odredila pripor.