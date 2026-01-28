Udaril prodajalca in poškodoval POS terminal pri blagajni

Kupce je včeraj pretresel incident, ki se je zgodil v eni od prodajaln na obrobju Kopra, poročajo Primoske novice. Domačini so nam kasneje povedali, da so v bližini opazili tudi policijsko vozilo, v katerem je bil pridržan moški.

Na koprski policijski upravi so pojasnili, da so jih nekaj po enajsti uri poklicali zaposleni iz trgovine, tam je moški udaril prodajalca ter poškodoval pos terminal pri blagajni, nato pa trgovino zapustil. Policisti so moškega - 31-letnega nizozemskega državljana - prestregli v bližini in med postopkom uporabili prisilna sredstva, nazadnje pa so mu odredili pridržanje.

Včeraj popoldne postopki še niso bili končani, tako da še ni bilo znano, ali bodo moškemu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog ali bodo proti njemu spisali obdolžilni predlog oziroma kako drugače zaključili postopek.