Varnost pri delu ne pozna meja

Potrdilo o opravljenem usposabljanju samo po sebi ne zagotavljata varnosti. Dovolj je en sam padec z delovnega odra. Kultura varnosti in zdravja pri delu je izjemno pomembna in predvsem ne pozna meja, saj zadeva delavce in delodajalce ter inšpektorje tako na slovenski kot na italijanski strani. Obmejne situacije pa jasno kažejo, da je zares učinkovita kultura varnosti možna le ob dobrem sodelovanju.

Včeraj je Kulturni dom gostil posvet Kultura varnosti brez meja: Izzivi in rešitve za čezmejne delavce, ki je potekal kot dediščina projekta GO! 2025. Namen dogodka je bil soočiti izzive in prakse iz Slovenije in Italije ter iskati skupne pristope za varno delo čez mejo. Posvet je odprl pomembna vprašanja in možnosti za izboljšanje sodelovanja čezmejnih akterjev. Čeprav velike spremembe ne bodo prišle čez noč, je dogodek pomemben korak k vzpostavitvi stalne delovne skupine, ki bo obravnavala teme varnosti čez mejo, prek EZTS GO ali podobnih mehanizmov.

Po sledeh vizije EPK 2025

Pobudnik dogodka, odvetnik Mitja Ozbič, je ob robu posveta za Primorski dnevnik poudaril, zakaj je konferenca potekala ravno v Gorici: »Gre za obmejni prostor, kjer poteka nenehna izmenjava delavcev«. Posvet, ki so ga priredili centri za usposabljanje Ozbic Academy, Aurea Professional in goriški svetovalci za delo s podporo italijanskega združenja Aifos, si prizadeva za usklajevanje na področju izobraževanja delavcev in varnosti na obeh straneh meje. Ideja za posvet se je rodila iz skupne izkušnje in problematike usklajevanja zakonodaje na čezmejnih območjih. Konkreten primer je bila prenova Trga /Evrope in organizacija prireditev na čezmejnem trgu.

Začetnega dela konference se je udeležila tudi deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, ki je poudarila, kako pomeni dogodek naravno nadaljevanje poti, ki je bila začrtana med EPK 2025. Cilj deželne vlade je raziskati kompleksnost tematike čezmejne varnosti pri delu in jo vključiti v široko evropsko vizijo. »Dežela FJK namerava spodbujati model, ki ceni pravice in socialno razsežnost ter se učinkovito odziva na spremembe, ki se dogajajo v svetu dela,« je dejala.