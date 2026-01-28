Več kot 200 družin do toplega doma

Več kot dvesto gospodinjstev bo odslej živelo v toplejših, varčnejših in kakovostnejših stanovanjih. Z zaključkom obsežne energetske prenove nepremičnin Fundacije Antonio Caccia in Maria Burlo Garofolo je Fundacija CRTrieste uspešno zaključila projekt, ki pomembno izboljšuje bivalne razmere socialno ogroženih prebivalcev ter prispeva k trajnostnemu razvoju mesta.

Zadnja faza del se je zaključila konec lanskega leta, predstavitev zaključenih del pa sta včeraj na novinarski konferenci podala predsednica Fundacije Caccia - Burlo Lori Petronio ter predsednik Fundacihe CRTrieste Massimo Paniccia. V škedenjski Ulici Soncini so povedali, da so v zadnjih letih tu temeljito prenovili sedem stanovanjskih blokov, prenove pa sta bila deležna tudi bloka v Ulici Timignano pri Sv. Ivanu. in blok na Lonjerski cesti. V zadnjih petih letih so tako prenovili devet blokov, v katerih živijo 204 družine. Naložba je bila vredna 3.280.500 evrov, celoten projekt pa je financirala in vodila Fundacija CRTrieste.

Projekt energetske sanacije je bil razdeljen na štiri faze. V prvi fazi, ki se je začela leta 2020, so v več objektih v Ulici Soncini in v enem objektu v Ulici Timignano vgradili nove ogrevalne sisteme. Druga faza je leta 2021 zajela toplotno izolacijo stavbe na Lonjerski cesti. Tretja faza, ki se je zaključila novembra 2022, je obsegala zamenjavo oken in polken ter namestitev izolacijskega plašča na dveh stanovanjskih objektih v Ulici Soncini. V isti ulici so lani zaključili še četrto fazo delo, ki je predvidevala enaka dela kot prejšnja, a na dveh drugih objektih. Skupno so v zadnjih dveh fazah prenovili 80 stanovanj.