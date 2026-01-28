V nočnih urah kradel v restavraciji s sušijem

Policisti so pred tedni – vest so sporočili danes – aretirali 21-letnega Tržačana zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah, upiranja uradni osebi in žalitev ter povzročitve telesnih poškodb. Poleg tega med legitimacijo na kvesturi ni nudil osebnih podatkov.

Zgodilo se je 4. januarja, ko so krajani okrog 3. ure ponoči v Ulici Mercato vecchio policiste opozorili na tatvino v restavraciji s sušijem in opisali storilca. Policisti so ga po krajšem zasledovanju prijeli, pri čemer se jim je začel močno upirati. Nanje je vrgel registrsko blagajno, ki jo je ukradel v restavraciji, poskusil pa jih je tudi udariti z brcami in pestmi. Pri tem jih je še zmerjal in žalil.

Moškega, italijanskega državljana, so ustavili in prepeljali na kvesturo, kjer je potekal postopek legitimacije. Ukaza o nudenju osebnih podatkov ni spoštoval.

Policisti so po ogledu posnetkov nadzornih kamer ugotovili, da je moški poškodoval in prebil glavna vrata lokala, kjer je nato ukradel registrsko blagajno. Med nadaljnjim preverjanjem posnetkov so še ugotovili tudi, da je isto noč okrog 2.20 poskusil vlomiti v drug lokal na mestnem nabrežju.

Moškega so aretirali in prepeljali na njegov dom, kjer je v hišnem priporu. Registrsko blagajno so policisti vrnili lastnikom, posnetke nadzornih kamer pa izročili preiskovalcem.