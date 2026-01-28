Prebudili smo se v deževno jutro, v gorah močno sneži

Naše kraje je dosegla solidna atlantska vremenska fronta, ki prinaša večji zalogaj padavin. Ob morju in v nižinah dežuje, v gorah pa sneži, marsikje kar močno. V južnih predelih FJK je zapihal okrepljen jugo, temperatura se je v Trstu povzpela nad 10 stopinj Celzija. V gorskem svetu pa se živo srebro zadržuje nekaj stopinj Celzija pod ničlo.

Danes bo oblačno s padavinami, marsikje v nižinah in ob morju bodo padle precejšnje količine dežja, v gorah pa več decimetrov snega. Padavine se bodo s kakšnim morebitnim vmesnim premorom pojavljale do vključno večera. Ponoči bodo oslabele in ponehale.

Jutri bo povečini oblačno. Ponekod bodo zlasti zjutraj še možne občasne padavine. V popoldanskih urah kaže na nekaj več spremenljivosti.

Od petka se bo vreme postopno izboljšalo. V petek bo še povečini oblačno ali spremenljivo, v soboto in nedeljo pa bo postopno več sončnega vremena.