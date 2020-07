Moški se je s silo znesel nad nič hudega slutečima sosedoma

Koprski policisti so včeraj ob 17. uri prejeli klic ženske s Hrvatinov, ki je slišala kričanje sosedov. Navedla je, da nek moški, za katerega se je izkazalo, da prav tako živi v bližini, pretepa sosede. Na kraju so policisti ugotovili, da naj bi 45-letni sosed poškodoval 60-letnega moškega in 54-letno žensko; oba so odpeljali na pregled v izolsko splošno bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da sta v tepežu utrpela nekaj udarcev, hujših poškodb pa naj ne bi bilo.

Osumljeni je prišel do oškodovancev in od njiju zahteval, da mu iz osebnega avtomobila vrneta njegove osebne predmete, ki naj bi jih je pustil v njem. Ker se 45-letnik, ki je s policisti že imel opravka zaradi nasilnih dejanj, s tem vozilom ni nikoli peljal, sta bila lastnika začudena, vendar sta mu vozilo vseeno odprla in ga poskusila pomiriti. Ko v vozilu ni našel tega, kar je iskal, domnevno naj bi šlo za mamila, se je razburil in z večjim kamnom razbil okna na dveh vozilih. Nato je poskušal na silo vstopiti v stanovanjsko hišo, kar sta mu poskušala preprečiti, zato ju je fizično napadel. Ob prihodu policistov na kraj je osumljenec policistu grozil, da ima pištolo in da ga bo ustrelil, če se mu približa, nato pa je zbežal s kraja v gozdiček pod stanovanjsko hišo. Tam so ga policisti izsledili, ga prijeli ter mu odredili pridržanje. Pri sebi ni imel orožja. Sledila je kazenska ovadba zaradi kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja, povzročitev lažjih telesnih poškodb, nasilništva in poškodovanja tuje stvari (dve vozili in vhodna vrata). Zatem so 45-letnika odpeljali v izolsko bolnišnico na strokovni pregled za alkohol, mamila in druga psihoaktivna zdravila.