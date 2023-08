V kraju Lignano Sabbiadoro so danes popoldne reševali 84-letnega moškega zaradi sindroma utopitve. Kopalci so namreč v morju opazili moškega v težavah, zato so ga potegnili iz vode in poklicali na pomoč reševalca iz vode.

Takoj so poklicali na enotno številko za klic v sili 112. Na kraj sta prihitela reševalno vozilo in helikopter, ki je moškega v hudem zdravstvenem stanju prepeljal v videmsko bolnišnico.